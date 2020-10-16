Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чувашии бабье лето в октябре закончилось двумя тёплыми рекордами, при этом вторая половина октября может быть холоднее климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В республике 17 октября будет холодно из-за арктического циклона, а 18 октября южный циклон принесёт дожди и штормовые порывы ветра (до 17 м/с).

19 октября ожидается новая волна похолодания, и дождь может сменить мокрый снег. В ночь с 20 на 21 октября возможно формирование небольшого снежного покрова. По ночам ожидаются заморозки.

По предварительным данным, вторая половина октября будет соответствовать среднемноголетним значениям, при этом не исключается, что может установиться и более холодная погода.

Синоптик-любитель отмечает, что за неделю в Чебоксарах были установлены два температурных рекорда: 15 октября температура поднялась до +19,1 градуса, обновив отметку 2009 года, а 13 октября был установлен рекорд за последние 60 лет (температура поднялась до +16 градусов). Первая половина октября была почти на 4,5 градуса теплее климатической нормы.

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