Майкоп, , 14:09 — REGNUM Власти Адыгеи рассматривают вопрос об увеличении продолжительности осенних каникул в школах с одной до двух недель. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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«Чтобы прервать цепочку инфицирования среди участников образовательного процесса, предложено увеличить осенние каникулы — с 26 октября по 8 ноября», — сказано в сообщении.

По данным на 12 октября, в Адыгее в связи с выявлением коронавируса у обучающихся или преподавателей на карантине находилось 56 классов из 26 школ республики. На дистанционное обучение в общей сложности были переведены почти 1,5 тыс. школьников.

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