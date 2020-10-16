Белгород, , 14:07 — REGNUM 91 случай заражения коронавирусом подтверждён в Белгородской области 16 октября. Это на три меньше показателя предыдущих суток. Скончались два человека, общее количество носителей инфекции превысило 10 тысяч, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтвердили 10 тыс. 80 случаев заражения инфекцией. 8243 человека выздоровели, из них 71 выписан за минувшие сутки. В стационарах находятся 524 пациента, подключены к аппаратам ИВЛ 59 человек. на амбулаторном лечении 1172 белгородца, на самоизоляции — 6133 человека.

В федеральную статистику 16 октября включили один летальный исход у пациентов с коронавирусом (общее количество возросло до 59). В региональном штабе заявили о двух зарегистрированных смертях — всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 70 человек.