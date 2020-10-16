Ижевск, , 13:50 — REGNUM Жителям Удмуртии рекомендовали алгоритм действий при получении положительного теста на коронавирус в частной клинике. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Так, в первую очередь необходимо вызвать участкового врача из поликлиники. После постановки диагноза COVID-19 врач передает информацию в региональное управление Роспотребнадзора, где устанавливается «первый круг» контактных лиц. Этим гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. На 8−10 сутки карантина в их отношении будут проведено лабораторное исследование на коронавирус.

Данные «контактных» лиц передаются в Роспотребнадзор и медицинское учреждение по месту жительства.

Также в штабе уточнили, что единственно достоверным исследованием для подтверждения заражения коронавирусом является тестирование методом ПЦР.

«Определение уровня антител — дополнительный метод диагностики, он не является основанием для постановки диагноза «коронавирусная инфекция», — подчеркнули в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 октября в республике выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 118 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 7197 случаев. За последние сутки выписано 158 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4916 человек. 129 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки. Накануне было зарегистрировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2082 человека.