Кампала, , 13:54 — REGNUM Школы в Уганде вновь открылись для учеников выпускных классов спустя семь месяцев после прекращения работы. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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Журналисты сообщили, что выпускники высших учебных заведений также возобновили очное обучение с 15 октября.

Администрации школ Уганды обязали обеспечить проверку температуры учащихся, а также гарантировать соблюдение социальной дистанции в классах и вокруг школы. Однако многие школы, представители которых не готовы соблюдать установленные стандарты, останутся закрытыми.

Если текущая фаза возобновления работы школ пройдет успешно, то все школы полностью откроются в начале 2021 года.

До настоящего времени в стране было выявлено 10 096 случаев заражения коронавирусом, однако уровень инфицирования растет, составляя в среднем около 1000 новых случаев в неделю.