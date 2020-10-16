Москва, , 13:48 — REGNUM Строительная сфера Москвы испытывает кадровый голод из-за закрытых границ со странами Евразии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Проблема в том, что закрылись границы со странами ЕврАзЭС, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими, строителями. Их в таком объеме просто нет либо они не очень готовы работать в таком суровом режиме и физических работах», — сказал он.

Собянин отметил, что хотя считается, что увеличился уровень безработицы, вырос и уровень предложений по рабочим местам. Сейчас, по его словам, на стройках Москвы не хватает десятков тысяч людей.

Однако мэр считает проблему временной, и в 2021 году мощности и объёмы строительного сектора Москвы восстановятся.

Как сообщало ИА REGNUM, городская служба занятости «Моя работа» предложила жителям Москвы четверть миллиона вакансий.