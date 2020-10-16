Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM Спортивные мероприятия в Нижегородской области до 15 ноября будут проходить без зрителей. Такое постановление подписал губернатор Глеб Никитин, основываясь на рекомендациях регионального координационного штаба по борьбе с коронавирусом.

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По словам главы региона, подобные ограничения — это вынужденная мера, поскольку риски заражения болельщиков на спортивных состязаниях остаются актуальными, даже если большинство из них соблюдает требования санитарной безопасности.

«Сейчас крайне важно избегать мест массового скопления людей», — подчеркнул Глеб Никитин.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области зафиксировано 285 новых случаев коронавирусной инфекции. А всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 36 193 подтвержденных случаев COVID-19.

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