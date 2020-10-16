Ульяновск, , 13:45 — REGNUM В Ульяновской области выявили ещё 180 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 октября, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 17 919 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 180.

Переболели COVID-19 в регионе 14 474 человека, из них за последние сутки — 123 человека. Доля выздоровевших составляет 80,77%.

Кроме того, в Ульяновской области скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии умерли 207 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным управления Роспотребнадзора, в регионе большинство пациентов с коронавирусом приходится на группу граждан в возрасте от 30 до 49 лет, что составляет порядка 40%.

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