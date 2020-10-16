Самара, , 13:42 — REGNUM Акция «Довези врача» стартует с 19 октября в Самаре. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба общероссийского народного фронта по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По сообщению пресс-службы ведомства, к этой акции присоединяются как автопарки Самары, так и автоволонтеры, которые работали во время первой волны коронавируса.

Помимо доставки врачей к пациентам, автоволонтеры будут возить анализы в лаборатории из клиник медицинского университета. Это тоже сэкономят время медработников.

Сообщается, что все таксисты и автоволонтеры будут работать в защитных костюмах, для того, чтобы сделать выезды максимально безопасными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявлено 3714 случаев заражения коронавирусом, при этом 10 834 человек с ним справились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии выявили 64 случая заражения коронавирусом