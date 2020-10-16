Саранск, , 13:39 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 октября выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. В течение двух предыдущих дней выявляли по 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7272 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 49 человек, всего с начала пандемии выздоровели 6012 жителей Мордовии. 45 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не было, днем ранее также летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1215 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1257 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 986 человек.

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