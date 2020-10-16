Магас, , 13:37 — REGNUM В Ингушетии создали мультстудию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Детская анимационно-реабилитационная студия «SVEN» позволяет заинтересовать детей новым увлекательным делом и с его помощью развивает их возможности, сообщили в министерстве образования региона.

Инициатива создания мультстудии принадлежит педагогу-психологу Центра непрерывного образования детей с ОВЗ Айне Колоевой. Она же является автором проекта. По ее словам, дети, работая в команде, получают навыки общения, сплоченности, учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми.

Помимо этого, при создании мультфильмов они рисуют, лепят из пластилина персонажи, снимают их на фото‑ и видеокамеры, что развивает мелкую моторику, важную для преодоления заболеваний.