Москва, , 13:46 — REGNUM Заявление врача-биофизика Нелли Соседовой о том, что бессимптомное течение COVID-19 можно выявить по потере обоняния и вкуса, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили своё мнение 16 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Я почти 5 дней температурил. Чем-то переболел, может и ковидом злосчастным, может обычным ОРЗ. Сезонная простуда никуда не делась, но тестирования никто не проводит. Врач сразу курс антибиотиков выписал (рецепт дают, но покупаешь сам, естественно). Хворь прошла, но что именно это было — без понятия. Уверен, что большинство точно так же переболели, и знать не знают чем. Пишут ОРЗ или бронхит, если есть кашель с мокротой. Вот так», — поделился пользователь Fox.

Многие оказались уверены, что перечисленные специалистом симптомы помогут в выявлении коронавируса не чуть не лучше, чем подброшенная монетка. Люди призвали более тщательно проводить анализы на наличие COVID-19.

«Пропало обоняние и вкус — это как прогноз погоды — 50 на 50. И это совсем не показатель. Причиной тому может быть масса причин. Касательно анализов, почему не приводится обязательное условие лабораторий перед сдачей — отсутствие контактов с заболевшими COVID-19 в течение 14 дней и отсутствие симптомов ОРВИ в течение 5 дней. Сейчас каждый второй кашляет и чихает. Осень на дворе», — считает Aleshich.

Некоторые комментаторы указали на то, что страх перед пневмонией крайне сильно раздут. При этом опасность заключается скорее в том, что перевод внимания на конкретную болезнь может привести к большим издержкам на других направлениях.

«От пневмонии и раньше люди умирали. И будут умирать, если организм ослаблен. У меня тоже есть примеры, когда люди умирали с этим диагнозом, но все кто с ним контактировал, почему-то живы и здоровы. Складывается мнение, что пневмонию раздули до масштабов эпидемии. Зато про другие, причём порой более серьезные, заболевания практически забыли и даже лечить не хотят», — написал Рустем Л.

Нашлись и те, кто утверждает, что при сезонных заболеваниях, по типу ОРВИ и ОРЗ, также могут проявляться симптомы схожие с теми, которые перечислила врач-биофизик. Часть пользователей уверена, что шумиха вокруг коронавируса излишне раздута, а сделано это для создания страха перед болезнью.

«Наступает сезонное время для всех простудных заболеваний! Это происходит из года в год и от этого никуда нельзя деться. При ОРВИ и ОРЗ тоже может пропадать и вкус и обоняние. И они знают об этом и распространяют это для того, чтобы люди боялись и думали об этом. Много лет назад всё происходило точно также, просто об этом не трубили как сейчас. Вот и всё», — пишет пользователь под псевдонимом «Доктор З».

Напомним, 16 октября врач-биофизик Нелли Соседова заявила в интервью радио Sputnik о том, что определить наличие бессимптомного коронавируса можно, если у человека потерялось обоняние или вкус.