Рязань, , 13:40 — REGNUM Вертолёт санитарной авиации за два месяца совершил 50 вылетов в Рязанской области. Большинство пациентов — жители отдалённых посёлков, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе регионального минздрава.

В службе санавиации вертолёт появился в конце июля 2020 года. За это время из отдалённых уголков региона было эвакуировано 32 взрослых и 18 детей. Один раз врачи забирали с обследования из одной из клиник Москвы мать с новорождённым ребёнком.

«Использование вертолёта позволяет доставить самых тяжёлых пациентов в течение часа и это положительно сказывается на результатах лечения», — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Врачи областной клинической больницы дважды вылетали для оказания помощи коллегам из межрайонных медицинских центров.