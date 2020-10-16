Киев, , 13:37 — REGNUM В Киеве на улице Крещатик митингуют инвесторы неплатёжеспособного банка «Аркада». Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Митингующие перекрыли улицу, из-за чего пришлось изменить маршруты движения автобусов №24 и №114.

Люди соблюдают социальную дистанцию. Они требуют от властей Киева завершить замороженное строительство нескольких жилых комплексов.

Напомним, в результате заморозки строительства жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озёрах», без квартир остаётся около 13 тыс. человек.

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