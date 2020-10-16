Йошкар-Ола, , 13:32 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 октября в регионе выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заразившихся за сутки с июня. Накануне в республике выявили 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5366 случаев.

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