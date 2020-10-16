Уфа, , 13:41 — REGNUM Подразделения скорой помощи Аскаровской, Учалинской и Бурзянской больниц планируют объединить с января 2021 года в Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского профсоюза работников здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот вопрос 14 октября обсуждался на встрече замминистра здравоохранения республики Евгения Кустова с работниками отделения скорой медпомощи Учалинской ЦГБ.

Отмечается, что с января следующего года подразделения скорой помощи округа планируют объединить и создать на базе Белорецкой ЦРКБ единую диспетчерскую службу.

Замминистра здравоохранения региона Евгений Кустов подчеркнул, что основной целью объединения является уменьшение времени приезда скорой помощи до пациента, а также снижение расходов и повышение качества медицинской помощи гражданам.

Отмечается, что некоторые населенные пункты расположены около Белорецка в 70−80 км от Учалов, а их обслуживает Учалинская ЦГБ, тем самым при выезде скорой теряется драгоценное время.

Сообщается, что после объединения единая диспетчерская служба, которая будет обслуживать четыре района, будет отправлять на вызов ближайшую скорую. При этом работники отделений скорой помощи останутся на прежнем месте работы. Изменится лишь запись в их трудовых книжках. Объединение будет касаться свыше 120 человек.

Отмечается, что в 2020 году произошло слияние подразделений скорой помощи в Дуванском и Нефтекамском медицинском округе.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько объектов здравоохранения в Пензенской области ожидает капремонт