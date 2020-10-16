Йошкар-Ола, , 13:28 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 октября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заразившихся за сутки с июня. Накануне в республике выявили 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5366 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4542 жителя Марий Эл, за сутки выписали 23 человека. 59 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли двое жителей республики. Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 765 человек. По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 213 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 852 человека, за сутки число госпитализированных выросло на 89 человек, из них у 748 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 15 ноября. Гражданам рекомендуется не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами, принимать дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома. Работодателям рекомендовано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Запретить выезд в зарубежные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок за границу в период отпусков.

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