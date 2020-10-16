Челябинск, , 13:25 — REGNUM В Челябинске местный житель получил судимость за обман страховых компаний. Приговор вынес Металлургический райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, этот гражданин действовал в 2016 и 2017 годах. В составе группы лиц он сообщал представителям страховых компаний ложные сведения о наступлении страховых случаев и получал деньги.

После задержания гражданин активно сотрудничал со следствием, признал вину и раскаялся. Суд назначил ему три года условно с таким же испытательным сроком и со штрафом 40 тыс. рублей.