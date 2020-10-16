Назрань, Ингушетия, , 13:19 — REGNUM В Ингушетии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его фигурантом стал бывший глава администрации Насыр-Кортского административного округа города Назрань, сообщили 16 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что в течение нескольких месяцев 2018 года чиновник выдавал выписки из похозяйственной книги администрации о якобы принадлежности нескольких земельных участков местным жителям. На основании этих справок те получили право собственности на не принадлежащие им участки земли.

Таким образом, было незаконно роздано государственной собственности на 2,4 млн рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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