Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Петербургские следователи предъявили 15-летней школьнице обвинение в убийстве ее родной бабушки. В ближайшее время девушке будет избрана мера пресечения. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, тело 78-летней женщины с тремя ножевыми ранениями живота и многочисленными следами ударов на голове и туловище 14 октября обнаружил в своей квартире в Приморском районе Петербурга 80-летний муж погибшей, который вернулся с ночного дежурства домой.

Как установили следователи, накануне в квартиру к своим родственникам приходила внучка, 2005 года рождения.

Девушку удалось задержать днем того же дня. Ей было предъявлено обвинение в убийстве родственницы. В ближайшее время задержанной будет избрана мера пресечения.

Мотивом преступления называются внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу», — заявили в ведомстве.

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