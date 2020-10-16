Москва, 16 октября 2020, 13:21 — REGNUM Российские власти обеспокоены активной динамикой распространения нового коронавируса. Однако ситуация остаётся под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 октября журналистам.
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В Кремле видят, как сильно распространяется эпидемия. Поэтому власти принимают очень энергичные меры, чтобы люди соблюдали строгие меры предосторожности. Долгое время их не соблюдали, это надо признать, сказал он.
«Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику», — отметил представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал массовую вакцинацию лучшим способом победить эпидемию коронавирусной инфекции.
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