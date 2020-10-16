Джакарта, , 13:14 — REGNUM В Индонезии за последние 24 часа выявили 4301 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 16 октября 2020 года в Индонезии выявлен 353 461 носитель коронавируса.

Известно, что в период с 15 по 16 октября 2020 года скончались 73 пациента с COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 12 347 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская диаспора, ученые и исследователи, которые занимаются фармацевтическими и научными исследованиями в Великобритании, заявили, что готовы работать вместе с правительством над разработкой различных продуктов исследований, чтобы они могли принести пользу индонезийскому народу.

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