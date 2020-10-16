Салехард, , 13:13 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 22 случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Гыданской тундре — второй случай за весь период пандемии, по 20 — в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 162 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 16 октября зарегистрировано 17 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 776 человек, 106 пациентов с COVID-19 скончались.