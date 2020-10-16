Нижний Новгород, , 13:12 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подписал решение о рекомендациях для вузов и организаций профессионального образования.

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Так, до 15 ноября все спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей.

Вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано принять решение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

«Очень важно, чтобы занятия, не требующие очного присутствия студентов, проводились в дистанционном режиме. Это даст возможность защитить студентов и преподавателей, снизить нагрузку на общественный транспорт», — отметил Никитин.

При этом он добавил, что в случаях, когда без очного присутствия обойтись невозможно, занятия должны проводиться при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 16 октября выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 281 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 36 193 случаев. За последние сутки выписан 281 человек, всего выздоровел с начала пандемии 30 331 нижегородец. 644 человека скончались с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5218 человек.