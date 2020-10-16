Набережные Челны, Татария, , 13:40 — REGNUM В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали для приема заболевших пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РТ.

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Медицинское учреждение для ковидных пациентов заработало с 16 октября. Госпиталь рассчитан на 100 коек и будет действовать, согласно приказу, до особого распоряжения.

Ранее на протяжении четырех месяцев врачи стационара оказывали помощь инфекционным пациентам. Набережночелнинский госпиталь по своему профилю заработал с 28 августа. Тогда численность заболевших в сутки в республике не требовала такого количества работающих медучреждений инфекционного профиля.

ИА REGNUM напоминает, с 7 октября ковидным госпиталем вновь стала пятая горбольница в городе Набережные Челны. В медучреждении для лечения больных с коронавирусом развернули 300 коек. Пациентов без COVID-19 направляют в другие стационары. Ковидный госпиталь открыли на случай ухудшения эпидемической обстановки.

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