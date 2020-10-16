Москва, , 13:10 — REGNUM Россия не дезинформирует другие страны в вопросе вакцины от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия никого не дезинформирует», — сказал Песков.

По его словам, Россия, напротив, с гордостью говорит о своих успехах в области разработки вакцины от коронавируса, а также делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, «эффективность которой уже многократно доказана».

Песков подчеркнул, что Россия выступает за международное сотрудничество в вопросе разработки вакцины от коронавируса.