Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 224 пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 15 октября 2020 года сообщалось о выписке по выздоровлении 196 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Всего в регионе подтверждено 23 953 выписки.

В больницах продолжают находиться 180 пациентов в тяжёлом состоянии (169 — в реанимации, из них 100 — на ИВЛ), 607 — в состоянии средней тяжести, ещё часть — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 678 случаев смерти от COVID-19.

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