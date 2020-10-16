Томск, , 13:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области скончались пять пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщили ИА REGNUM 16 октября в администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Все умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.

Таким образом, за весь период в Томской области скончался 101 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 октября в Томской области выявлено 9582 носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Томская область побила рекорд по числу заражений коронавирусом