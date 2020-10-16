Курган, , 13:01 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 46 выявлено в Кургане, сообщает 16 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 70 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 16 октября выявлено 4775 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 16 октября от коронавируса излечились 3925 человек, 56 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).