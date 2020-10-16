Москва, , 13:01 — REGNUM Руководитель московского бюро Radio France Клод Брюйо не может покинуть транзитную зону аэропорта «Шереметьево». Со вчерашнего дня, 15 октября, журналиста, прилетевшего из Еревана, не пропускают через границу.

У Брюйо требуют подтверждения наличия оснований для работы в России, а также ссылаются на мартовское распоряжение правительства РФ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время журналист уже обратился за помощью в Министерство иностранных дел РФ.

«Я со вчерашнего вечера нахожусь в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». По совету коллег обратился в МИД России», — заявил в беседе с РИА Новости Брюйо.

По его словам, Radio France находится в контакте с российским внешнеполитическим ведомством по поводу его ситуации.

Известно, что гражданин Франции уже четыре года живёт в Москве, у него есть рабочая виза. А в Нагорный Карабах он ездил, что освещать военный конфликт.