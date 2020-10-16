Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Елене Кохал — матери Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, украинского рэпера Александра Юшко (известного как Энди Картрайт). Об этом 16 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 14 октября в Петербурге была задержана бывшая тёща Юшко. Как считают следователи, на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины Елена Кохал находилась в квартире, где происходило злодеяние, то есть заведомо знала о преступлении, в котором обвиняют ее дочь.

Для совершения заранее спланированного убийства мужа Марина Кохал, по данным следствия, использовала сильнодействующий медицинский препарат, который смогла приобрести в аптеке.

«Следователь заявил ходатайство о продлении срока задержания для предоставления дополнительных доказательств необходимости избрания запрашиваемой меры. Защита возражала, прокурор был не против», — уточнили в суде.

Суд ходатайство следователя удовлетворил, Елена Кохал задержана до избрания меры пресечения судом.

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