Москва, , 13:03 — REGNUM Рейсы на Кубу и в Танзанию открывает российская авиационная компания Azur Air. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба компании.

«Авиакомпания Azur Air после решения правительства России об открытии воздушного сообщения с Кубой с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко, а также с 5 ноября начинает полеты в Санта-Клару», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент рейсы пока намечены только из международного аэропорта «Внуково» дважды в неделю на самолетах Boeing 777−300ER.

При этом рейсы в Санта-Клару будут летать по четвергам и воскресеньям, в Кайо-Коко чартерные рейсы будут летать по средам, а регулярные — по субботам.

«Авиакомпания Azur Air с 31 октября запускает чартерные рейсы в Танзанию на остров Занзибар», — также говорится в сообщении и уточняется, что они будут производиться один раз в десять дней в течение всего осенне-зимнего расписания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские авиакомпании получили возможность прокладывать маршруты в воздушном пространстве недалеко от Симферополя.