Махачкала, , 13:03 — REGNUM Более 50 передвижных мобильных комплексов закупил минздрав Дагестана в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». В их числе — четыре врачебные амбулатории, 33 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), шесть маммографов и 12 флюорографов, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе ведомства.

Мобильные комплексы будут выезжать в дагестанские села для проведения диспансеризации, вакцинации, профосмотров и т. д. Отмечается, что в передвижных ФАПах и врачебных амбулаториях есть все необходимое как для простого медицинского осмотра, так и для оказания экстренной помощи, в том числе акушерской. Жителей будут заранее информировать о прибытии врачей. Прием будут вести не только терапевты, но и узкие специалисты.

Первые пять передвижных ФАПов уже отправились в Бабаюртовскую, Цунтинскую, Тляратинскую и Цумадинскую районные больницы, а также в Кочубейскую медико-санитарную часть. В ближайшее время по населенным пунктам региона начнут курсировать и остальные мобильные комплексы. Ожидается, что их использование позволит оказать первичную помощь сотням тысяч жителей отдаленных поселений республики.