Москва, , 12:58 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на страховании тех, от кого могут потребовать сделать прививку от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

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"Со стороны государства оплата такой страховки будет справедливым и обоснованным шагом. Если государство так уверено в безопасности препарата, то почему бы не продемонстрировать на деле эту уверенность и не застраховать людей, которые опасаются возможных рисков? В русском языке «страховка» — от слова «страх», а в английском «insurance» — от слова «sure», то есть «уверенность». Те, кто вынужден будет сделать прививку, не должны бояться, а должны быть уверены, что государство о них позаботится», — сказал Миронов.

Сейчас для участников программы испытаний вакцины действует специальная программа страхования.

«Мы выступаем за то, чтобы такие страховки для отдельных категорий граждан действовали и после завершения испытаний вакцины. Речь о врачах, педагогах, чиновниках и представителях других профессий, от которых могут потребовать сделать прививку в добровольно-принудительном порядке», — отметил парламентарий.