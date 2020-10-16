Грозный, , 12:55 — REGNUM В Чечне потеряли работу сразу девять сотрудников одного из органов исполнительной власти. Уволенные не имели оснований занимать свои должности, что установила в ходе проверки прокуратура. По требованию прокурора руководство органа власти рассталось с госслужащими, сообщили 16 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как установлено в ходе проверки надзорного ведомства, уволенные сотрудники не имели необходимой квалификации для работы на постах в органе власти, в том числе у них не было необходимого образования и стажа работы, а один из уволенных вовсе был одновременно хозяином коммерческой структуры.

Из-за выявленного нарушения прокурор внес представление в госорган, при его рассмотрении были наказаны шесть должностных лиц, по вине которых были трудоустроены уволенные чиновники.

В каком именно органе власти были уволены госслужащие, в Генпрокуратуре ен уточнили .