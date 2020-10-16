Донецк, , 12:56 — REGNUM За время пандемии в ДНР выявили 5058 случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Об этом заявили 16 октября в пресс-службе минздрава республики.

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«Всего по состоянию на 16 октября зарегистрированных и подтверждённых случаев COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики — 5058», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки в республике выявили 153 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии в ДНР от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 337 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили почти 6 тыс. новых случаев заражения. Всего за время пандемии на Украине от последствий COVID-19 скончались 5394 человека.

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