Загреб, , 12:57 — REGNUM Хорватский институт общественного здравоохранения 15 октября выпустил новые рекомендации для проведения свадеб. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Помимо обязательной регистрации всех гостей и соблюдения определенного расстояния между ними, нововведением стало обязательное приглашение «ковид-наблюдателей». Также на свадьбах в Хорватии разрешен только первый танец молодожёнов.

Как отметили в хорватском Институте общественного здравоохранения, в ходе свадебного торжества, в том числе во время прибытия и отъезда, рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Каждый гость на свадьбе должен занимать площадь не менее четырех квадратных метров. Кроме того, на свадьбах, в случае приглашения более 50 гостей, также должны присутствовать ковид-наблюдатели.