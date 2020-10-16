Москва, , 12:52 — REGNUM Лучшим способом победы над коронавирусной инфекцией является массовая вакцинация. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

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Глава города надеется, что в конце октября — начале ноября поступят первые сравнительно большие партии вакцины в количестве, необходимом для массовой вакцинации.

«И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией», — сказал мэр.

По его словам, другим способом никакую инфекцию прежде победить не удавалось — только вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число случаев заражения коронавирусом достигло осеннего максимума, превысив 5 тыс. случаев.