Челябинск, , 12:52 — REGNUM В Челябинской области сельские школы приняли по программе «Земский учитель» 53 учителя. Ещё с восемью заключаются договоры, сообщает пресс-служба губернатора.

По 30 сейчас идут конкурсные процедуры. Всего до конца 2020 года в школы сёл и малых городов должны принять 92 учителя. Всем им обещают по 1 млн рублей.

Власти региона надеются на то, что с помощью программы «Земский учитель» удастся решить проблему нехватки кадров в сельских школах. Губернатор Алексей Текслер просит глав муниципалитетов лично заняться данной программой, а областное минобразования — активнее включиться.

«Все 92 вакансии мы должны закрыть до конца года», — подчеркнул Текслер.