Горно-Алтайск, , 12:52 — REGNUM Система здравоохранения Республики Алтай испытывает колоссальные нагрузки из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19, поэтому в данной ситуации необходима помощь каждого. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин в обращении к жителям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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По его словам, инфекция распространяется стремительно, а эпицентр сместился в густонаселённые Горно-Алтайск и Майминский район. В этих условиях каждый житель должен заботиться о своём здоровье и соблюдать меры профилактики.

«Мы сохраняем режим самоизоляции для наших пожилых жителей старше 65 лет, у нас продолжает действовать масочный режим, в регионе по-прежнему под запретом любые массовые мероприятия, проводится регулярная дезинфекция. Это меры, согласованные с Роспотребнадзором, и мы будем еще жестче контролировать их соблюдение», — отметил глава.

Олег Хорохордин добавил, что тотальный запрет на работу предприятий не вводится, что не ставить под угрозу экономику. Однако в регионе временно ограничена работы заведений общепита — с 22 до 8 часов. Всем работодателям рекомендовано по возможности отправить на удалённый режим сотрудников.

«Весной этого года мы с вами уже демонстрировали единение и показывали, как можем противостоять этому заболеванию и сдерживать его распространение. Сегодня я вновь призываю каждого из вас быть внимательнее», — подчеркнул руководитель региона.

Напомним, накануне в республике был побит антирекорд по суточному приросту носителей коронавируса. Общее число подтверждённых случаев заражения, как сообщало ИА REGNUM, почти достигло 5,2 тыс. Скончались к настоящему времени 31 пациент.

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