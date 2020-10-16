Томск, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 180 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 октября в региональной администрации. Таким образом, в регионе побит суточный рекорд. До этого в Томской области максимальное количество носителей коронавируса было выявлено 14 октября — 175 человек.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 9582 носителя SARS-CoV-2. Выздоровел 7181 человек, в том числе 74 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 октября в Томской области было выявлено 170 носителей коронавируса.

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