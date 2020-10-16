Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Первые жители Свердловской области, поставившие вакцину «Спутник V» от COVID-19, прошли ревакцинацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Два медицинских работника — заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова и главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин отметили, что чувствуют себя хорошо. Вакцина является двухфазной: через три недели после первой прививки добровольцам ставят вторую.

«Сомнений — прививаться или нет — у меня не было, и опасений тоже», — сказал Столин.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в Свердловскую область поставят не менее четырёх тысяч доз вакцины «Спутник V» от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале зафиксировали 678 случаев смерти от COVID-19