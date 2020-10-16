Нижний Новгород, , 12:42 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 октября выявили 1683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1647 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 180 717 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 285 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 180, в Оренбургской области — 170, в Пензенской области — 160, в Саратовской области — 157, в Самарской области — 136, в Удмуртии — 118, в Пермском крае — 115, в Кировской области — 103, в Башкирии — 73, в Мордовии — 64, в Марий Эл — 45, в Татарии — 39, в Чувашии — 38.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 36 193 случая, в Ульяновской области — 17 919, в Саратовской области — 17 756, в Оренбургской области — 14 981, в Самарской области — 13 714, в Пензенской области — 12 734, в Пермском крае — 11 363, в Кировской области — 9896, в Башкирии — 9605, в Чувашии — 9105, в Татарии — 7731, в Мордовии — 7272, в Удмуртии — 7082, в Марий Эл — 5366.

Полностью выздоровели 143 229 жителей округа, за последние сутки выписаны 1311 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2380 человек, за минувшие сутки скончались 38 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 38 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 35 108 человек, за сутки показатель увеличился на 364 человека.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 октября в России подтверждено 1 369 313 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 150 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 056 582 жителя России, за сутки выписаны 8485 человек. 23 723 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 232 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 289 008 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 6433 человека.