Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Стабильная для осени эпидемиологическая ситуация, малая доля заболевших COVID-19 школьников в разрезе с общим показателем по Санкт-Петербургу и строгие меры в школах позволяют городским властям не переводить все общеобразовательные учреждения Северной столицы на дистанционную форму обучения, пояснила 16 октября вице-губернатор Ирина Потехина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса – все новости»

По словам чиновницы, с начала очного учебного года петербургских родителей начал волновать рост числа заболевших учащихся. Так, в течение августа диагноз «COVID-19» был поставлен 61 старшекласснику. В сентябре таких подтверждённых диагнозов было уже 171. Прирост в 110 детей действительно составил 180%.

Читайте также: В Петербурге инфицирование подростков коронавирусом выросло на 181%

Среди ребят первых-девятых классов в августе заболели 135 человек, в сентябре — уже 273. В этой категории прирост тоже выглядит существенным — больше 100%.

Отвечая на вопрос, почему с такими показателями школы не возвращаются к дистанционной форме, Потехина указала три причины. Во-первых, каждый год именно осенью дети болеют чаще и безо всякого коронавируса.

«И всегда сентябрьские цифры существенно отличаются от августовских», — резюмировала чиновница.

Во-вторых, общее количество заболевших детей невелико — даже по сравнению с ежегодными осенними показателями. Также Ирина Потехина напомнила, что всего в Петербурге 535 тысяч школьников.

В-третьих, каждая школа внимательно отслеживает всех заболевших — как никогда не делалось раньше.

«И мы в ежедневном режиме знаем, сколько ребят остались дома по болезни, и какое количество классов отправлено на удаленный режим», — резюмировала вице-губернатор.

Сегодня таких классов 113 — из более чем 20 тысяч. И у каждого директора школы есть право отпустить домой конкретный класс, где есть риск вспышки заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Родители и учителя Петербурга выступили против «дистанционки»