Москва, , 12:35 — REGNUM Цена за упаковку лекарства от коронавируса «Фавипиравир» составит 5500 рублей без учёта региональных наценок. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в розничной продаже максимальная цена за упаковку в составе 50 таблеток в Москве с учётом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день цена на «Фавипиравир» в аптеках составляет от 11 до 16 тысяч рублей.