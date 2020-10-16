Тюмень, , 12:31 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 136 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 16 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 133 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 октября зарегистрировано 11 275 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8025 человек, 51 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 16 октября 21 пациент с COVID-19 находится в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1482 человека остаётся под медицинским наблюдением.