Оренбург, , 12:28 — REGNUM В Оренбурге задержана группа, участники которой занимались сбытом фальшивых денег на территории областного центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

При силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии России по Оренбургской области сотрудники полиции задержали трех молодых людей. По данным правоохранителей, злоумышленники приобретали фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей и сбывали их в розничных магазинах. Объем липовых банкнот, приобретённых через интернет, составил 250 тыс. рублей.

У злоумышленников изъято 30 поддельных купюр, в том числе 11 — в гараже одного из участников группы.

В отношении задержанных молодых людей возбуждено дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Фигурантам грозит до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей.