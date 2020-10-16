Москва, , 12:28 — REGNUM Группа компаний «Тинькофф» вышла из сделки с компанией «Яндекс». Об этом говорится в заявлении головной компании «Тинькофф банка» — TCS Group.

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером «Тинькоффа», стороны договорились не продолжать потенциальную сделку», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что переговоры о сделке были немедленно прекращены.

Соответствующую информацию подтвердили и в компании «Яндекс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» и «Тинькофф» договорились о сделке на сумму в 5,5 млрд долларов.