Стокгольм, , 12:45 — REGNUM Отвечающий за координацию разработки вакцины от COVID-19 в Швеции Ричард Бергстрём заявил, что граждане, не входящие не в одну из групп риска по коронавирусу, смогут получить вакцину не раньше 2022 года. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что вакцинация лиц, не входящих не в одну из групп риска и не работающих в сфере здравоохранения, может начаться в 2022 году.

В свою очередь, Бергстрём подтвердил ее слова и даже заявил о том, что этот процесс может занять еще большее время: «Я бы сказал, в начале 2022 года, но это полностью зависит от того, как проходят исследованиях, которые сейчас ведутся».

Напомним, что Швеция является одной из сторон коллективного соглашения стран Евросоюза о закупке вакцины у AstraZeneca.

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