Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В Новосибирской области для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса принимаются звонки по телефону горячей линии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

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«Информация направляется в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства обратившихся. Специалисты комплексных центров совместно с представителями волонтерского корпуса по поступившим заявкам приобретают продукты питания, лекарственные препараты, осуществляют сбор необходимых документов. Каждый волонтёр проходит обязательный инструктаж и имеет аккредитационный бейдж с контактными данными», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в регионе задействовано порядка 500 волонтёров.